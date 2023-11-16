Собака президента Молдовы Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишиневе, сообщает TVR Moldova.

Австрийский президент, находившийся в Кишиневе с рабочим визитом, планировал провести встречи с руководителями молдавского государства, включая президента Санду. В программе также предусмотрен участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, который состоится 17 ноября и организован торгово-промышленными палатами обеих стран.

По данным телеканала, собака по кличке Кодруц, находившаяся в опеке после того, как ее сбила машина, укусила президента Австрии, когда тот попытался ее погладить. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы. Позднее, на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу, президент Австрии был замечен с пластырем на руке.