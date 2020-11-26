В Австралии увольняют спецназовцев после публикации «афганского досье»

Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.
Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
По данным телеканала, по меньшей мере 10 действующих бойцов полка воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.
| 2020-11-26T13:34:14+04:00 26 ноября 2020, 14:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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