В Австралии увольняют спецназовцев после публикации «афганского досье»

Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.
Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
По данным телеканала, по меньшей мере 10 действующих бойцов полка воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.