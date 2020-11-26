В Австралии увольняют спецназовцев после публикации «афганского досье»

Как сообщает телеканал, минобороны Австралии «инициировало административные меры» против спецназовцев в течение нескольких дней после публикации доклада. Предполагается, что военнослужащие были «соучастниками» или «свидетелями» предполагаемых убийств, совершенных другими бойцами спецназа, но не входят в число 19 военнослужащих, которых суд рекомендовал передать федеральной полиции.(РИА Новости)