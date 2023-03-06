Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в понедельник у побережья принадлежащего Австралии острова Маккуори.

Об этом сообщило Государственное геологическое бюро страны.

Эпицентр располагался на расстоянии около 700 км к западу от острова, на котором расположена научная субарктическая станция Маккуори-Айленд, где живут и работают австралийские и новозеландские ученые, а также находится порт приписки научно-исследовательского флота Австралии. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.