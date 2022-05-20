Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы, два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде.

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы», — говорится на официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.