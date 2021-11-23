По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус из Македонии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.
Авария произошла около 03.00 по местному времени на 31-м километре трассы София — Благоевград. Автобус, в котором ехали 52 человека, пересек болгарскую границу накануне вечером.
Среди погибших — водитель автобуса. Выжили семь человек, в том числе две женщины и пять мужчин, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Авария, как предполагается могла произойти из-за сильного дождя или из-за того, что водитель мог уснуть за рулем.