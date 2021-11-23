По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус из Македонии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.

Авария произошла около 03.00 по местному времени на 31-м километре трассы София — Благоевград. Автобус, в котором ехали 52 человека, пересек болгарскую границу накануне вечером.