В армянском парламенте признали, что часть дороги в Капан проходит по международно признанной территории Азербайджана

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в парламенте, что, кроме заявлений от 9 (10) ноября и 11 января, есть еще одна договоренность относительно дороги Горис – Давид-Бек, поскольку там дорога проходит «по спорным участкам».

«Что касается дороги, то вы знаете, что на участке Горис-Капан длиной 21 км дорога проходит вне международно признанных границ Армении, то есть, по территории Азербайджана (международно признанной). Но эта дорога ни на секунду не закрывалась», — сказал Геворкян.

По его словам, вопрос не должен регулироваться какими-то соглашениями, это результат договоренностей.