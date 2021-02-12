В армянском парламенте признали, что часть дороги в Капан проходит по международно признанной территории Азербайджана

Часть дороги из Гориса в Капан проходит вне международно признанных границ Армении, заявил депутат армянского парламента от блока «Мой шаг» Айк Геворкян в пятницу на брифинге в парламенте, комментируя заявление вице-премьера Тиграна Авиняна, сообщает «Спутник-Армения».
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в парламенте, что, кроме заявлений от 9 (10) ноября и 11 января, есть еще одна договоренность относительно дороги Горис – Давид-Бек, поскольку там дорога проходит «по спорным участкам».
«Что касается дороги, то вы знаете, что на участке Горис-Капан длиной 21 км дорога проходит вне международно признанных границ Армении, то есть, по территории Азербайджана (международно признанной). Но эта дорога ни на секунду не закрывалась», — сказал Геворкян.
По его словам, вопрос не должен регулироваться какими-то соглашениями, это результат договоренностей.