В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну

Следственный комитет Армении задержал в среду лидера оппозиционной партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна из-за его высказываний, в которых правоохранители усмотрели угрозы в адрес премьера страны Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе СК.
Ранее в ведомстве заявили, что «по факту призывов к насилию со стороны Исагуляна», содержащихся в видеоматериале в Youtube, возбуждено уголовное дело.
«Исагулян задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.(РИА Новости)
| 2020-12-23T17:59:56+04:00 23 декабря 2020, 18:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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