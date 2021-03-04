В Армении оппозиционного лидера отпустили под подписку о невыезде

Отмечается, что оппозиционеру предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Армении (озвучивание публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении). Предварительное следствие продолжается.

По материалам дела Манукян озвучил подобные призывы в ходе митингов 12 и 20 февраля.

В ходе митинга 20 февраля Манукян огласил два плана, разработанных оппозицией. Так называемый план «А» предполагает разъяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами — то есть все то, на что опирается премьер. План «Б» — быстрый захват власти, однако задействован он будет, если первый потерпит фиаско. На данный момент оппозиция заявляет, что план «А» работает и необходимости в альтернативном сценарии нет.