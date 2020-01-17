В АПБА рассказали о 12 тоннах поддельного сливочного масла в Bizim Market

Председатель Агентства продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли прокомментировал обнаружение 12 тонн поддельного сливочного масла в сети магазинов Bizim Market.

Как сообщает Report, председатель сказал журналистам, что сам этот факт уже является основой для уголовного наказания.

По его словам, что в настоящее время этим вопросом занимаются правоохранительные органы: «Во время проверок было выявлено, что в маркетах продается поддельное сливочное масло под торговой маркой «Белорусская корова». Сливочного масла под такой торговой маркой вообще не существует. Экспертиза же вообще выявила, что это и не сливочное масло вовсе».