В АПБА рассказали о 12 тоннах поддельного сливочного масла в Bizim Market

Председатель Агентства продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли прокомментировал обнаружение 12 тонн поддельного сливочного масла в сети магазинов Bizim Market.

Как сообщает Report, председатель сказал журналистам, что сам этот факт уже является основой для уголовного наказания.

По его словам, что в настоящее время этим вопросом занимаются правоохранительные органы: «Во время проверок было выявлено, что в маркетах продается поддельное сливочное масло под торговой маркой «Белорусская корова». Сливочного масла под такой торговой маркой вообще не существует. Экспертиза же вообще выявила, что это и не сливочное масло вовсе».

| 2020-01-17T14:18:09+00:00 17 января 2020, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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