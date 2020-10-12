В Анкаре назвали абсурдными утверждения Афин по Средиземноморью

МИД Турции ответил на заявление греческой стороны о нарушении сейсмическим судном Oruç Reis территориальных вод Греции, сообщает Агентство Анадолу.

«Турецкое исследовательское судно Oruç Reis продолжит сейсморазведочные работы до 22 октября исключительно на шельфе Турции в 425 км от берегов Греции», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в порту Антальи в течение месяца проводилось техобслуживание судна, после чего Oruç Reis вновь приступил к работам.

Опубликованные ранее заявления МИД Греции в адрес Турции являются абсурдными, и не имеют никакого обоснования с точки зрения международного права, говорится в сообщении.

Турция обладает самой протяженной береговой линией в Восточном Средиземноморье, и имеет право проводить сейсмические исследования в 15 км от своей береговой линии, подчеркивается в заявлении.