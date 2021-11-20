Оператор-аналитик по неразорвавшимся боеприпасам Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Бабаев Вагиф Ализааб оглу помещен в военный госпиталь Службы государственной безопасности.

Об этом сообщили в ANAMA.

Его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что 19 ноября примерно в 15:00 сотрудник ANAMA Вагиф Бабаев, командированный в Зангиланский район для разминирования территорий, подорвался на противотанковой мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Он был доставлен в Баку на вертолете и госпитализирован.

В.Бабаев работает в ANAMA с 2014 года.