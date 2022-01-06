Сообщается, что на центральной Площади Республики в Алматы открыли автоматную стрельбу по людям. На площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста.

По словам журналиста Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и из нее был открыт огонь из автоматов. Активисты Марат Турымбетов и Айгерим Толеужан также подтвердили факт стрельбы. Они находились на площади в тот момент.

По словам Ануара Даниярова, погиб как минимум один человек: находившийся рядом с журналистом мужчина, получивший огнестрельное ранение в легкие, скончался по дороге в больницу. Погибший — молодой человек, которому на вид было около 18-20 лет.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Толеужан, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь.

Протестующие требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров. (azattyq.org)