В Airbus завершается разработка прототипа ударного БПЛА Eurodrone

Консорциум европейских авиационных предприятий завершает разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodrone. Об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил генеральный директор компании Airbus Defence and Space (оборонное подразделение концерна Airbus) Дерк Хоук.

«В настоящее время Airbus совместно с французской компанией Dassault Aviation и итальянским концерном Leonardo завершает подготовку прототипа по программе Eurodrone», — сказал Хоук в интервью корпоративному телеканалу, видеозапись которого опубликована пресс-службой концерна. «Данный проект является чрезвычайно важным для европейской [оборонной] промышленности: в частности, его реализация позволит сохранить в Европе высокие технологии, необходимые для строительства беспилотной авиации», — добавил он. (ТАСС)

| 2020-02-16T02:36:27+00:00 16 февраля 2020, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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