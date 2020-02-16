В Airbus завершается разработка прототипа ударного БПЛА Eurodrone

Консорциум европейских авиационных предприятий завершает разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodrone. Об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил генеральный директор компании Airbus Defence and Space (оборонное подразделение концерна Airbus) Дерк Хоук.

«В настоящее время Airbus совместно с французской компанией Dassault Aviation и итальянским концерном Leonardo завершает подготовку прототипа по программе Eurodrone», — сказал Хоук в интервью корпоративному телеканалу, видеозапись которого опубликована пресс-службой концерна. «Данный проект является чрезвычайно важным для европейской [оборонной] промышленности: в частности, его реализация позволит сохранить в Европе высокие технологии, необходимые для строительства беспилотной авиации», — добавил он. (ТАСС)