Афганские власти запретили использование иностранной валюты для расчетов внутри страны, передает Интерфакс.

«Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту — афгани», — приводят афганские СМИ выдержки из заявления представителя правительства Афганистана Забиуллы Муджахида.

По его словам, «Исламский эмират проинструктировал всех граждан, владельцев магазинов, торговцев и бизнесменов использовать впредь для расчетов афгани и категорически воздерживаться от использования иностранной валюты».

Муджахид отметил, что нарушители подвергнутся наказанию.

До нынешних пор в Афганистане для расчетов широко использовались доллары США, а регионах на границе с Пакистаном — пакистанские рупии.