В Афганистане военные уничтожили 17 талибов
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Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Афганские военные за сутки уничтожили по меньшей мере 17 боевиков радикального движения «Талибан», 11 были ранены, сообщил представитель МВД страны Насрат Рахими.
«Силы безопасности и обороны страны в целях защиты себя и народа атаковали «Талибан», в результате чего 17 врагов были убиты, 11 других были ранены», — написал в своем Twitter Рахими, добавив, что талибы должны прекратить атаки на мирных жителей и террористические акты.(РИА Новости)