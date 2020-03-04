В Афганистане военные уничтожили 17 талибов

«Силы безопасности и обороны страны в целях защиты себя и народа атаковали «Талибан», в результате чего 17 врагов были убиты, 11 других были ранены», — написал в своем Twitter Рахими, добавив, что талибы должны прекратить атаки на мирных жителей и террористические акты.(РИА Новости)