В Афганистане военные уничтожили 17 талибов

В Афганистане военные уничтожили 17 талибов

15:08 04.03.2020
152
Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Афганские военные за сутки уничтожили по меньшей мере 17 боевиков радикального движения «Талибан», 11 были ранены, сообщил представитель МВД страны Насрат Рахими.

«Силы безопасности и обороны страны в целях защиты себя и народа атаковали «Талибан», в результате чего 17 врагов были убиты, 11 других были ранены», — написал в своем Twitter Рахими, добавив, что талибы должны прекратить атаки на мирных жителей и террористические акты.(РИА Новости)

| 2020-03-04T16:44:45+00:00 4 марта 2020, 16:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss