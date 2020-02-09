В Афганистане убиты двое американских военных

Американские военные в Афганистане подтвердили в воскресенье, что, по крайней мере, двое военнослужащих США были убиты и еще шесть получили ранения, когда афганский партнер обратил против них оружие, сообщает Голос Америки.

Представитель вооруженных сил США в стране сообщил, что кровавая ночная перестрелка произошла в районе Шерзад провинции Нангархар на востоке страны.

«По имеющимся на данный момент сообщениям, после завершения контактов объединенной группы из американских и афганских военнослужащих с местным руководством человек в афганской форме открыл по ней огонь из автомата, — пояснил полковник Сонни Леджетт. – Мы продолжаем собирать информацию, и причины или мотивы атаки на данный момент неизвестны».

Сообщается, что раненые американские военные получают медицинскую помощь на американском объекте.

Губернатор провинции Шах Махмуд Миахел заявил «Голосу Америки», что нападавший был убит в перестрелке. По его словам, в ходе инцидента были ранены трое афганских спецназовцев и несколько американских солдат.

Миахел отметил, что пока неясно была ли атака результатом некоего «непонимания», или стрелок находился «под чьим-то влиянием». Он не стал предполагать, что стрелявший мог быть членом Талибана, проникшим в вооруженные силы. Губернатор сообщил, что детали инцидента устанавливает следствие.