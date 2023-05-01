По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

«Сегодня в Терминале 3 NAIA произошло отключение электроэнергии. В настоящее время резервное питание обеспечивает электроэнергией критически важные объекты, позволяя компьютерным системам авиакомпаний и иммиграционной службы частично функционировать и обеспечивать обработку как прибывающих, так и отбывающих пассажиров. В связи с этим следует ожидать задержки рейсов», — говорится в публикации.

Сообщается, что отменены 40 внутренних рейсов бюджетной авиакомпании Cebu Pacific.

«Инженерная группа вместе с техническим персоналом в настоящее время выясняют причину отключения электроэнергии», — подчеркивается в заявлении.