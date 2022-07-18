Столкновение в воздухе двух самолетов в Международном аэропорту имени Гарри Рида в городе Лас-Вегас (штат Невада) в воскресенье привело к гибели четырех человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в службах спасения, передает ТАСС.

По сведениям AP, в легкомоторных самолетах находились четыре человека, все они погибли. «По предварительной информации, Piper PA-46 заходил на посадку и в этот момент столкнулся с Cessna 172. Piper упал в поле восточнее взлетно-посадочной полосы, <…> Cessna — в водохранилище», — приводит агентство выдержку из сообщения Федерального авиационного управления