Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения при взрыве, произошедшем в воскресенье утром у военного аэродрома в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел правительства, сформированного радикальным движением «Талибан».

По его словам, которые привел телеканал Ariana News, «взрыв произошел у поста внешней охраны расположенного в столице военного аэродрома». Он добавил, что есть убитые и раненые.

По сведениям телеканала Al Jazeera, при взрыве у аэродрома в Кабуле погибли 10 человек, 8 получили ранения.