В Аддис-Абебе открылся 33-й саммит Африканского союза

Двухдневный 33-й саммит Африканского союза (АС) открылся в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе в присутствии 39 глав государств и правительств континента, остальные 16 стран-членов представлены министрами. Репортаж из штаб-квартиры АС ведет южноафриканская телекомпания eNCA.

Встреча началась с закрытого заседания, на котором уточняется ряд вопросов повестки дня, основное место занимает ситуация в Ливии. Председательствует на нем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Главная тема нынешнего саммита — «Заставить замолчать оружие: создание благоприятных условий для развития Африки». На саммите будет проанализировано, что удалось сделать, а что нет в рамках принятого семь лет назад на саммите АС решения добиться к 2020 году прекращения в Африке войн и геноцида. В качестве успеха, который был достигнут в 2019 году, — мирное соглашение между правительством Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и повстанцами, а также недопущение сползания Судана в хаос после переворота и отстранения от власти Омара аль-Башира. При этом в регионе Сахеля и озера Чад усилилась террористическая угроза со стороны исламистских группировок, которые совершают частые нападения на поселки и армейские позиции в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Нигерии, Чаде и Камеруне. Продолжаются атаки пиратов в водах Гвинейского залива.

На нынешнем саммите состоится передача полномочий страны — председателя Африканского союза от Египта Южно-Африканской Республике (ЮАР). Президент ЮАР Сирил Рамапоса уже определил две важнейшие миротворческие темы на ближайшие 12 месяцев: урегулирование положения в Ливии и полная реализация мирного соглашения в Южном Судане. «Кризис в Ливии является региональной проблемой и он должен быть решен усилиями самих африканцев», — заявил на саммите Сирил Рамапоса. Позицию Претории усиливает тот факт, что ЮАР на протяжении 2020 года занимает пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.(ТАСС)