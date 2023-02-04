По данным российской пограничной службы, в 2022 году в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Армению выехало рекордное за последние пять лет число граждан России. Пик выездов пришёлся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре, — тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.

Издание «Медуза», проанализировав предоставленные погранслужбой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию — на 475%, в Казахстан — на 234%, в Таджикистан — на 212%, в Узбекистан — на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч.

Статистика учитывает только число пересечений границы, которое не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются на родину.

Однако «Новая газета» приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, которые оценивают прошлогоднюю волну эмиграции в 400-800 тысяч человек. Другие специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 года более 100 тысяч остались в Грузии, ещё как минимум 100 тысяч — в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч в Армению. Примерно по 35 тысяч российских граждан уехало в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза. (svoboda.org)