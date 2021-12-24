С начала года около 39,5 тыс. мигрантов пробовали незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси. Об этом в пятницу, 24 декабря, написала в Twitter Пограничная стража (Погранслужба) Польши.

«Вчера, 23.12, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тыс., с начала года — 39,5 тыс.», — указали в ведомстве.

Попытки силового пересечения польско-белорусской границы фиксировались также 17-19 декабря. Кроме того, сотрудники пограничного поста в польской Черемше задержали гражданина Польши, который перевозил на машине 9 нелегальных мигрантов (восемь граждан Сирии и одного — Турции). Мужчине инкриминировали помощь в организации незаконного пересечения границы. (DW)