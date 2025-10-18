Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» незаконно проникли на территорию комплекса ООН в йеменской столице Сане, где находились 15 сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС сообщил представитель офиса ООН в Йемене Джин Алам.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что силы безопасности движения «Ансар Аллах», которое контролирует около трети территории Йемена, задержали нескольких сотрудников ООН в Сане. По данным источников телеканала, задержанных доставили на допрос. У них также конфисковали мобильные телефоны и другие средства связи.

«Мы можем подтвердить, что произошло несанкционированное проникновение сотрудников службы безопасности «Ансар Аллах» на территорию комплекса ООН в Сане, где в настоящее время проживают 15 международных сотрудников организации. По последним данным, все находившиеся в комплексе сотрудники сейчас в безопасности. Их местонахождение установлено, они связались со своими семьями», — сказал представитель всемирной организации.

Алам назвал действия хуситов в отношении международного персонала «продолжающимся инцидентом». «ООН предпринимает все необходимые меры и находится в контакте с соответствующими властями и партнерами для обеспечения безопасности всего персонала и имущества. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления», — добавил он.