В 2020 г. в Азербайджане водителям было выписано штрафов почти на 120 млн манатов

В 2020 г. в Азербайджане было выявлено 3631,1 тыс. административных нарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сообщает в среду Trend.

За нарушение правил были выписаны штрафы на общую сумму 118,2 млн. манатов.

39,9% правонарушений были связаны с превышением допустимой скорости, 21,7% — нарушением правил стоянки и парковки, 9,2% — несоблюдением дорожных знаков, 8,4% — продолжением движения на красный свет светофора, 6,5% — непристегнутым ремнем во время управления транспортным средством, 3,6% — нарушением антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.