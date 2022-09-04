Главное разведывательное управление (ГРУ) предупреждало экс-советницу президента США Рональда Рейгана Сюзанну Масси о возможном покушении на первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева во время его визита в Соединенные Штаты в 1987 году. Об этом Масси рассказала в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, советская сторона долго не могла подтвердить готовящийся визит, в связи с чем Рейган поручил ей посетить СССР и выяснить причину.

«Президент начинал беспокоиться, почему Советы не дают ответ по визиту. Поэтому он послал меня выяснить», — поделилась воспоминаниями Масси.

Она заявила, что по приезде в Москву встретилась с представителями КГБ и ГРУ в «шумном ресторане».

«Я спросила человека, который оказался высокопоставленным сотрудником ГРУ. И он сказал, что Горбачев никуда не поедет. Я спросила, почему. И он сказал, что Горбачева могут убить. И это явно не означало, что его убьют американцы, а что кто-то другой попытается это сделать. И затем он сказал, что Горбачев для нас очень важен,» — вспоминает женщина.

После того, как Масси вернулась в США, она рассказала американскому президенту о результатах своей встречи в Москве.

«И знаете, что сказал мне Президент? Он сказал: «Да, я все знаю». Они хотят, чтобы что-то здесь произошло, чтобы помешать переговорам двух президентов», — продолжила она.

Невзирая на опасения, Горбачев все же посетил США. Для обеспечения безопасности его визита были предприняты чрезвычайные меры предосторожности, указала Масси. По ее словам, американская сторона провела «отличную работу».

«Потому что если вы помните, Горбачев прошел по улицам Вашингтона и говорил с людьми. Это была бы ужасная трагедия, если бы он был убит в США», — добавила Масси.

Напомним Михаил Горбачев умер 29 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни. (gazeta.ru)