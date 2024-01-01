Вступили в силу новые правила выписки рецептов на лекарственные средства.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в поправке к закону «О лекарственных средствах».

Согласно закону, запрещается выписывать лекарственные средства, не включенные в государственный реестр, за исключением лекарственных средств, которые считаются необходимыми для лечения пациентов согласно клиническим протоколам, но не зарегистрированы в государственном реестре под международными непатентованными наименованиями (наименованием действующего вещества).

Форма рецепта устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В случаях, когда международное непатентованное наименование (наименование действующего вещества) лекарственного средства отсутствует (при условии принадлежности к группе фармацевтически эквивалентных лекарственных средств, содержащих три и более ингредиентов), в рецепте пишется товарное наименование на латинице.

В рецепте международное непатентованное наименование лекарственного средства пишется на английском языке, а дозировка действующего вещества, фармацевтическая форма лекарственного средства и порядок приема лекарственного средства – на азербайджанском языке.

Когда возникает необходимость внести коррективы в рецепт, он аннулируется с сохранением копии в электронной системе и выписывается новый рецепт.

Аптеки могут на основании обращения потребителя посмотреть рецепт в системе.

На основании запроса потребителя рецепт должен быть представлен ему на бумажном носителе.

Рецепт интегрируется в электронную карту здоровья пациента через его FIN.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.