Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) осудило план Бориса Джонсона отправить просителей убежища в Руанду как «символический жест», который не сработает на практике.

В интервью Guardian Джиллиан Триггс, помощник верховного комиссара УВКБ ООН, заявила, что предлагаемая cхема рассчитана на размещение лишь нескольких сотен человек в год, и это делает ее чрезвычайно дорогостоящей, а также «незаконной и дискриминационной». В пятницу на заседании британского правительства, Джонсон и министры настаивали на том, что эта схема сэкономит деньги в «долгосрочной перспективе», несмотря на заявленную стоимость до 30 тысяч фунтов стерлингов на человека. Триггс обвинила Лондон в «попытке переложить свое бремя на развивающуюся страну» и предупредила, что соглашение, подписанное главой британского МВД Прити Патель, «не будет соответствовать международным правовым обязательствам Великобритании».

По информации источников издания на Даунинг-стрит, ожидаемый поток судебных баталий может привести к тому, что эта программа перемещения беженцев обойдется британскому правительству значительно дороже. Кроме того, некоторые инсайдеры предсказывают, что может пройти два года, прежде чем кого-либо из беженцев отправят в Руанду. В настоящее время в Альбионе существует два этапа апелляции для судебного пересмотра решений о депортации и три для тех, кто пытается оспорить их высылку через иммиграционный трибунал, что ставит под сомнение заявленную цель Джонсона по выселению людей в эту центральноафриканскую страну в течение следующих шести недель. Отметим, что на этом фоне Патель подписала «министерское распоряжение», разрешающее МВД Британии проводить эту политику, несмотря на возражения главы финансового департамента ее ведомства по поводу расходов.

Два бывших секретаря по международному развитию консерваторов в пятницу выразили свое несогласие с этой политикой и поставили под сомнение, сможет ли правительство успешно отправить кого-либо из мигрантов в Руанду. Рори Стюарт сказал Guardian, что существует «очень большая вероятность того, что это просто журавль в небе». По его словам, это решение было принято, чтобы отвлечь британцев от «пагигейта». Ранее премьер-министр Джонсон был оштрафован полицией за участие в вечеринке на Даунинг-стрит, в ходе которой им и членами его кабинета были грубо нарушены ограничительные меры. Стюарт, министр в правительстве Терезы Мэй, заявил, что в 2010-е годы было «достаточно сложно вывезти граждан некоторых стран обратно в места их рождения». «Это совершенно экстраординарная вещь, а юридические проблемы будут означать, что они не доберутся даже до самолетов», — пояснил Стюарт, посетивший Руанду ранее в этом месяце, добавив, что это «одна из самых бедных стран на Земле», где есть «особенно экстремальные условия для жизни людей». Депутат от консерваторов Эндрю Митчелл уточнил, что это «непрактичный, аморальный и невероятно дорогой план». Сославшись на «умопомрачительные расходы» по отправке мигрантов за тысячи километров в центральную Африку, он сказал, что «на самом деле будет дешевле разместить каждого просителя убежища в отеле Ritz в Лондоне» (rg.ru).