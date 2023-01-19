Устанавливается штраф за нарушение субъектами СМИ правил предоставления опровержений, ответов и исправлений.

Как передает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая была включена в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за нарушение установленных законом «О медиа» правил предоставления субъектами СМИ опровержений, ответов и исправлений, должностные лица будут оштрафованы на сумму от трехсот до шестисот манатов, юридические лица — от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Согласно изменениям, также предусматривается штраф для физических лиц за воспрепятствование распространению медиа-продукции в установленном законом порядке. За незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов устанавливается штраф в размере от трехсот до шестисот манатов.

Также предлагается ввести штраф в размере от трехсот до пятисот манатов за игнорирование ответа на их запрос в установленный законом срок. В настоящее время за игнорирование ответа на запрос журналистов в установленный законом срок налагается штраф в размере от двухсот до трехсот манатов.