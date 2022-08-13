Утверждены «Правила аккредитации представителей иностранных средств массовой информации в Азербайджанской Республике».

Правила утверждены постановлением Коллегии Министерства иностранных дел Q/04-22 от 1 августа.

В документе отмечается, что аккредитация представителей иностранных СМИ регулируется законом «О медиа», соответствующими межгосударственными договорами и настоящими Правилами.

В соответствии со статьей 11.3 закона «О медиа», аккредитация представителей иностранных СМИ в Азербайджане осуществляется Министерством иностранных дел (МИД).

При введении иностранным государством ограничений на осуществление профессиональный деятельности представителей азербайджанских СМИ, включенных в реестр медиа, подобные ограничения могут быть наложены на деятельность представителей медиа этого иностранного государства в Азербайджане.