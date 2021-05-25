Неисправность военного вертолета Ми-17 ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в турецком городе Гиресун, устранена, сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджанские военнослужащие покинули регион, в котором вертолет совершил вынужденную посадку.

Отметим, что ранее минобороны распространило информацию о том, что вертолет ВВС Азербайджана, летевший в Конью для участия в международных учениях «Анатолийский Феникс-2021», совершил вынужденную посадку в городе Гиресун из-за небольшой неисправности. Пострадавших нет.