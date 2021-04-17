Установлено имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе.

«Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности», — говорится в сообщении иранского ТВ

Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.

По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.