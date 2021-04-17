Установлено имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Власти Ирана назвали имя подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе.
«Это Реза Кадими, 43 года, он работал на этом объекте, он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности», — говорится в сообщении иранского ТВ.
Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги.
По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.
В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики начнут обогащение урана до уровня 60 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, на одном только объекте в Натанзе пообещали запустить еще тысячу.