В столице Татарстана на сцене Казанского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля проходит юбилейный 40-й Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина.

В афишу юбилейного фестиваля вошли 11 спектаклей. Программу открыла премьера оперы «Тоска» Дж.Пуччини (музыкальный руководитель постановки — Ренат Салаватов, режиссер Юрий Александров, художник-постановщик Вячеслав Окунев). Программу фестиваля составили наиболее яркие, масштабные постановки театра, в том числе оперы «Пиковая дама» П.Чайковского (4 февраля) и «Борис Годунов» М.Мусоргского ( 15 февраля ), «Травиата» и «Аида» Дж.Верди (6 и 8 февраля соответственно), «Севильский цирюльник» Дж.Россини ( 17 февраля ), а также премьера сезона 2021/2022 – «Паяцы» Р.Леонкавалло (11, 12 февраля ).

Национальный репертуар в программе фестиваля представлен оперой Р.Ахияровой «Сююмбике», которая будет показана дважды – 21 и 22 февраля .

По приглашению руководства Казанского академического государственного оперного театра на оперу «Аиду» Дж.Верди был приглашен главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного оперного театра, лауреат международных конкурсов, Заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев. Ведущие партии исполняли известные оперные певцы, солисты различных оперных театров мира — Оксана Крамарева ( Аида) (Национальная опера Украины имени Т.Шевченко), Лариса Андреева (Амнерис) (МАМТ им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), Михаил Пирогов (Радамес) (НОВАТ), Народный артист Азербайджана, замечательный баритон, солист Мангеймского оперного театра Аваз Абдуллаев (Амонасро), Михаил Казаков (Рамфис) (солист Большого театра), Сергей Ковнир (Фараон) (Национальная опера Украины им.Т.Шевченко) и Гульнора Гатина (Жрица) (Татарский государственный оперный театр им.М.Джалиля).

Спектакль имел оглушительный успех и вызвал огромный энтузиазм среди любителей оперного искусства. По завершению спектакля зрители стоя аплодирвали всем участникам спектакля.

Нужно отметить, что это вторая творческая работа дирижера Эйюба Кулиева с Казанским государственным академическии оперным театром. В мае 2021 года при участии балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра в рамках Нуреевского международного балетного фестиваля состоялись показы балета великого композитора Фикрета Амирова «1000 и одна ночь».