Управление образования о закрытии школы в Баку из-за COVID-19

Управление образования города Баку распространило информацию в связи с закрытием средней школы № 106 в поселке Локбатан Гарадагского района из-за коронавируса.

Как сообщили в Управлении, школа продолжит свою деятельность в дистанционной форме.

Отмечается, что у двух лаборантов, руководителя детского объединения и заместителя директора средней школы №106 выявлен положительный тест на коронавирус.

«В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии Гарадагского района города Баку учебный процесс в школе временно приостановлен. Принято решение проводить занятия в дистанционной форме. Деятельность школы приостановлена на 7 дней. Для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил», — отмечается в заявлении ведомства.