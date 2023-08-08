В Лос-Анджелесе на 88-м году жизни скончался американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин.

Фридкин родился в 1935 году в Чикаго. Он увлёкся кинематографом в раннем детстве и сразу после окончания школы начал снимать документальные фильмы для городского телеканала. В 27 лет Фридкин выпустил документальную работу «Народ против Пола Крампа» – о заключённом, которого приговорили к смертной казни. Картина получила приз на кинофестивале в Сан-Франциско.

Спустя три года Фридкин переехал в Голливуд, где начал работать над полнометражными художественными фильмами. В 1971 году он снял детективный триллер «Французский связной». Картина получила пять призов на кинопремии «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру.

Следующей работой Фридкина стал фильм ужасов «Экзорцист». Картина, которая до сих пор считается одной из лучших в жанре хоррор, получила премию «Золотой глобус» и два «Оскара».

В общей сложности режиссёр снял свыше 25 полнометражных фильмов. Премьера его последней работы под названием «Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»» состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале.