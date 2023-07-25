Украину придумал Ленин, Польшу Сталин, а Ближний Восток был придуман в швейцарской Лозанне. Вчера как раз исполнилось 100 лет со дня подписания Лозаннского мирного договора, согласно которому признавалась независимость Турции, и Турецкая республика была провозглашена суверенным государством.

Лозаннский договор, подписанный сто лет назад в июле 1923 года, окончательно установил границы новых государств на территории бывшей Османской империи, то есть на территории Турции, Греции, Сирии и Ирака. Курды, рассчитывающие по так и не подписанному Севрскому договору 1920 года, создать свое государство на развалинах Османской империи, так и не получили обещанное государство (не считая полученной автономии в 1970-х годах в северном Ираке), ну и армянам пришлось довольствоваться небольшой республикой в составе СССР со столицей в древнем азербайджанском городе Иреван, отданной 9 мая 1918 года от широты души правительством Азербайджанской Демократической Республики и благодаря активному военно-политическому содействию иностранных покровителей армянам.

Взявшийся переписывать мировую историю российский диктатор пропустил эту страницу — то ли не осмелился попереть против Эрдогана, который оказался не по зубам собирателю земель, и пока еще единственным, кто может и истребитель российский сбить, и неприятности устроить – в Сирии, Ливии, Карабахе, а то и в Черном море потопить остатки российского флота; то ли упустил по старческой забывчивости. Но не преминул на днях на полном серьезе объявить, что Польшу придумал Сталин. 21 июля Путин на Совбезе РФ назвал западные территории Польши «подарком Сталина полякам». По словам Путина, «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии». При этом, наряду с Германией, он попытался бросить камень раздора и в отношения Украины с Польшей, заявив, что она якобы хочет вмешаться в войну и ввести на территорию Украины своих солдат и захватить ее земли. О чем, кстати, российская пропаганда убеждала Украину с самого начала полномасштабной войны. А на Совбезе уже глава СВР Нарышкин, который, как известно, не имеет своего мнения и повторяет только нарративы своего вождя, в ответ на данное ему предварительно поручение отслеживать планы Польши в отношении Украины, заявил: Варшава может ввести свои войска в Западную Украину, тем более что, «по его сведениям», на Западе якобы растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени», и поэтому «у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, в западных областях путем размещения там своих войск».

Заодно Путин втянул и Батьку, заявив, что Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель. Поэтому в унисон Путину заверещал и Александр Лукашенко на встрече с ним в Питере, заявив, что власти Польши перебросили наемных бойцов к границе, и что передача Варшаве земель Западной Украины неприемлема. И тут же вбросил — «вагнеровцы «хотят идти на Варшаву». «Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Он даже в доказательство своих слов привез на встречу с Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства — «Мы видим — готовится почва».

Естественно, ни сама Польша, ни НАТО, членом которого является эта страна, не оставят без ответа развязанную Путиным и Лукашенко информационную операцию по дискредитации контрнаступления Украины, и угрожающей Польше с территории Беларуси «ЧВК Вагнер».

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий уже заявил о вызове российского посла в МИД, а глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, расположенном между Беларусью и Калининградской областью РФ. «Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал он, подчеркнув, что считает «польских солдат лучшей гарантией безопасности страны».

И тут самое время вспомнить статью Путина про Украину «Об историческом единстве русских и украинцев», написанную им за полтора года до вторжения. Путин почти прямым текстом говорит, что Москва не даст превратить Украину в «анти-Россию». И угрожает в противном случае «разрушением страны». Концепцию «двух братских народов» Путин заменяет на концепцию — «украинцы и русские — это один народ», «часть территорий исторической России большевики несправедливо передали Украине», «украинцев пытаются выдернуть из единого народа и превратить их в «антирусские» и т.д. Один из основных выводов статьи: «Современная Украина создавалась за счет исторической России», «Россия фактически была ограблена». И резюмирует: Запад превращает Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России, нужна «анти-Россия», но он не даст превратить Украину окончательно в «анти-Россию».

Дальше все пошло по заранее написанному сценарию. В марте-апреле 2021 года Россия впервые стянула на границу с Украиной более чем стотысячную армию, в декабре уже выступила с ультиматумом к НАТО – «собирайте свои манатки и отправляйтесь на рубежи 1997 года», а дальше была ВОЙНА! Самая страшная, кровопролитная и жестокая в Европе после Второй мировой.

И вот теперь то же самое Путин говорит о Польше. Пойдет ли он на Польшу? Страну НАТО? Тем более после того, как его «вторая армия в мире» стала не только второй в Украине, но и второй в самой России после ЧВК «Вагнер»? Чем пойдет? Каким оружием и какой армией? Неужели бросит Пригожина на НАТО? Да он Бахмут брал 9 месяцев по сантиметру, в конце-концов решил – Москву взять легче. Что ему, кстати, и удалось…