Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

Об этом говорится в сообщении на cайте польского правительства, пишет «Европейская правда».

«Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины — Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе», — говорится в сообщении.