Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 25 февраля в Facebook призвала лидеров стран НАТО не словами, а действиями помочь страдающей от российского вторжения Украине.

«Как украинский политик обращаюсь к лидерам стран НАТО. Вчера в наших отношениях начался новый этап. Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам. Вы или делаете, или нет. Хватит слов вместо поступков», – написала она.

Украинский политик подчеркнула, что у представителей НАТО «еще есть шанс поступить правильно».

«Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами!» – заявила Верещук. (gordonua.com)