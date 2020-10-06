Украинский политолог: «Задача Еревана — в максимальной интернационализации конфликта»

Интервью # с директором Центра ближневосточных исследований, украинским политологом Игорем Семиволосом.

— Азербайджан проводит контрнаступательную операцию, освобождая из-под оккупации все новые и новые территории. Согласны ли Вы с тем, что такой ход событий был неизбежным?

— Нет ничего неизбежного, но есть обстоятельства. В данном случае, я могу констатировать, что многолетний мирный процесс не привел к результату, вытекающему из резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 в которых требуется освобождение всех захваченных Арменией территорий Азербайджана. По моему мнению, выполнение вышесказанных резолюций могло состояться лишь при условии, когда стороны конфликта в равной мере готовы его урегулировать исходя из принципов международного права. Если же такого желания нет, а переговорный процесс, напротив, используется для увековечивания оккупационного режима, то пострадавшая сторона вправе действовать исходя из своих национальных интересов, подтверждённых 51 статьей Устава ООН, используя право на самооборону.

— Как Вы оцениваете действия руководства Армении, по приказу которого наносятся удары по Гяндже, Мингячевиру, Тертеру и даже Абшеронскому полуострову?

— Здесь, к сожалению, все просто. Задача Еревана заключается в максимальной интернационализации конфликта, и в первую очередь, вовлечении России как участника ОДКБ в непосредственные боевые действия на стороне Армении. Для этого и наносятся удары по объектам инфраструктуры Азербайджана в расчете, что Баку нанесет удары в ответ по непосредственно армянской территории.

— МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана, по сути оказав моральную поддержку нашей стране. Связано ли это только с тем, что Украина сама является жертвой оккупации и сепаратизма, поддерживаемого со стороны России?

— Позиция Украины предельно четко выражена в заявлении Министра иностранных дел Украины Дмитра Кулебы – цитирую, «территориальная целостность Азербайджана в международных границах является вопросом международной повестки дня, Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить». Причем наша позиция не менялась с момента обретения нашей страной независимости в 1991 году. Естественно, российская агрессия, захват и аннексия Крыма, оккупация Россией украинской территории на востоке страны лишь усиливают нашу позицию в поддержку принципа территориальной целостности.

— Как Вы прокомментируете слова главы СПУ Игоря Киву о том, что Украина должна поддержать Армению в этом конфликте, и связано ли это с тем, что он ранее занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова?

— Илья Кива уже давно играет роль злого клоуна в украинской политике, но в этом случае его публичное видеообращение носит признаки уголовного преступления в соответствии со 161 статьей Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправности граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений». Сам факт того, что он ранее занимал должность советника министра внутренних дел Арсена Авакова, конечно, не может рассматриваться как существующая связь между этими двумя политиками, но министру стоит обратить пристальное внимание на эти вопиющие, провокационные высказывания, подрывающие мир и добрососедство в украинском обществе. Тем более, что он о таких горе-политиках заявлял публично.

— Какие выводы, глядя на военно-политический успех Азербайджана, могла бы для себя сделать Украина?

— У меня есть несколько соображений на этот счет. Несомненно, нужно иметь в арсенале и на столе все опции решения конфликта – от переговорного процесса до военного решения и быть готовым применить их при возникновении соответствующих условий. Второе — нужно иметь не только партнеров, выражающих в лучшем случае “deeply concerned”, но и союзников, готовых поддержать тебя в трудную минуту.

Третье — нужно понимать, что победы в войнах нового поколения значительно зависят от наличия или отсутствия высокоточного, современного оружия, способного наносить точечные, но эффективные удары, деморализующие противника. Четвертое — даже в условиях военного успеха нужно помнить, что победа в войне окончательно фиксируется за столом переговоров, и нужно к этому быть готовым.