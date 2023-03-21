Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России.

Как перредает ТАСС, об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте, для обеспечения безопасности отключена электроэнергия в населенных пунктах Дружба, Мамай, Тростань, Дубровка и Новское. «После оперативно-следственных мероприятий, энергоснабжение возобновят», — добавил глава региона.