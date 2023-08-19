Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что около 10:00 в субботу Украина совершила террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа.

По информации оборонного ведомства, беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Дрон поражался из стрелкового оружия.

Согласно сообщению Минобороны, в результате атаки на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолетов, которое оперативно ликвидировали пожарные расчеты.

Повреждение получил один самолет. Пострадавших в результате теракта нет, уточнили в министерстве.