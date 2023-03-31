Группа украинских заключённых, которые были принудительно вывезены в Россию с оккупированных территорий, сразу после освобождения были задержаны за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишет The New York Times. Газета приводит комментарии заключённых из Херсона и Херсонской области, которых переместили в российские тюрьмы, когда область находилась под контролем российских войск.

Заключённые сообщают, что во время оккупации их перевезли на территории России и аннексированного Крыма отбывать остаток срока. Однако после окончания сроков многие из них были задержаны сразу после выхода. Российская полиция предъявила им обвинения в незаконном нахождении на территории страны. Освободившимся выписали штрафы и отправили их в депортационные центры.

Бывший заключённый Руслан Осадчий, отбывший срок за убийство, сообщил, что после освобождения полицейские спрашивали его, как он проник в Россию. Осадчий ответил, что российские силы привезли его под конвоем. «Они не понимали, что мы граждане другой страны и не имеем отношения к России», – заявил Осадченко.

Бывшие заключённые сообщили, что в российских и крымских тюрьмах они подвергались избиениям. Им предлагали оформить гражданство России, но большинство отказались. Также они видели в российских тюрьмах вербовщиков ЧВК «Вагнер», но те не проявили интереса к вербовке украинских граждан. (svoboda.org)