Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Киеве в феврале 2022 года саммит с участием лидеров Азербайджана и Турции. Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

«Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств», — отметили в пресс-службе.

Украинский лидер также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Президент Украины напомнил о положительном опыте сотрудничества Украины с азербайджанскими компаниями в строительстве автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Зеленский поблагодарил Баку за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обратился относительно возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц, передает Anadolu.

«Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса», – сказал Зеленский.

Вообще, саммит в Киеве, предложенный украинским президентом, лишним бы не был. Он стал бы еще одной демонстрацией независимого от Москвы внешнеполитического курса Баку и, тем более, Анкары.

Но вот что касается освобождения граждан Украины, крымских татар, незаконно удерживаемых за решеткой в России, сможет ли тут помочь азербайджанский президент? Вообще-то Эрдогану такое несколько раз удавалось.

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Идея с проведением трехстороннего саммита в феврале следующего года в Киеве привлекательная. За последние годы образ Турции, например, в украинском обществе претерпел существенные изменения – от страны «ол-инклюзив» до «одного из ключевых стратегических союзников». Азербайджан, в свою очередь, после Второй Карабахской войны стал примером, как нужно отстаивать свою территориальную целостность и ни при каких обстоятельствах не опускать руки.

Последние несколько лет, в силу известных обстоятельств, Украина меньше внимания уделяла отношениям со странами Южного Кавказа, и как мне кажется, такой формат может придать им новый импульс. На что обязательно следует обратить внимание при подготовке к такому саммиту. Формат встречи в верхах важен, но не менее важен экспертный уровень сотрудничества, который обеспечивает вовлечение в процесс широкого круга участников – от политологов до представителей различных областей культуры наших стран. Обмен мнениями, дискуссии, поиск общих интересов и формирование общего культурного поля будет способствовать продвижению инициатив на уровне глав государств. Другими словами, культурная дипломатия не менее важна и потенциально более продуктивна в среднесрочной перспективе.

Что касается украинских заложников Кремля, брошенных за решетку в оккупированном Крыму, и возможности их освобождения, ситуация сложная. К сожалению, московиты имеют практически ничем не ограниченные возможности для репрессий – на оккупированном полуострове не существует права, а гражданские свободы уже давно превратились в воспоминание времен Украины. Карательные оккупационные органы раскручивают маховик репрессий, в который попадают все – украинцы, остающиеся верными Украине, члены Меджлиса крымскотатарского народа, мусульмане и христианские диссиденты. Чем дальше, тем абсурднее обвинения и выше сроки. Здесь нет места правосудию и поэтому кричащая ситуация требует оперативного вмешательства.

Сложно предположить, как может непосредственно президент Азербайджана Ильхам Алиев помочь в решении этого вопроса, но с нашей, украинской стороны, его ставить смысл есть. Чем больше политиков будет вовлечено, тем больше шансов, что в отношении этих заложников не будут применяться пытки и издевательства. Даже такой гуманитарный момент очень важен. Президенту Турции в свое время удалось освободить из московского плена украинских граждан, за что мы ему крайне признательны. Но мы также понимаем, что это произошло не по доброй воле Путина, а в результате обмена. В наших странах, в отличии от Московии, не принято захватывать заложников. Все это в целом создает сложную ситуацию, и поэтому, любая помощь в деле спасения жизней людей из московской неволи является нашей общей борьбой с попытками реставрации кремлевской империи.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Отношения Украины с Турцией и Азербайджаном — это очень важный для киевской власти внешнеполитический трэк. Стремление наполнить его конкретным и конструктивным содержанием в виде инфраструктурных, логистических и других проектов — это естественный ход событий. Потенциал взаимного развития в сфере экономики, бизнеса, военно-технического сотрудничества ещё даже не оценен в полной мере.

Поэтому встреча, вне всякого сомнения, может дать старт серьезным перспективам.

К сожалению, вопросы гуманитарного характера в данном контексте обойти невозможно. Речь идет о жизнях конкретных людей, которые стали жертвами нарушений международных норм и установленного политического режима с карательными функциями.

С каждым днем положение крымских татар на оккупированном полуострове ухудшается. Люди подвергаются преследованиям. Многие незаконно арестованы. Вопрос их спасения находится в плоскости международных отношений, поэтому любая помощь, даже заявления на международных площадках, будет очень кстати.