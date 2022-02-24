Украинские войска ведут тяжелые бои за Станицу Луганскую.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Тяжелые бои идут за счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу», — сказано в сообщении.

Сейчас станица Счастье находится под полным контролем украинских военных.

«В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты», — сообщили в штабе.