В понедельник командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что на фоне ожесточенных боев в районе Бахмута его войска прорвали российскую линию обороны.

Бахмут перешел под контроль России в мае, но с тех пор украинские войска стремятся освободить город.

«Ожесточенные бои в районе Бахмута продолжаются, – заявил генерал Сырский. – В результате успешных действий наших войск прорвана линия обороны врага».

Киев начал контрнаступление с целью возвращения территорий, захваченных РФ, в июне, запасаясь оружием, поставляемым Западом, и набирая штурмовые батальоны.

На прошлой неделе Украина объявила, что ее войска взяли под контроль Клещеевку и Андреевку — два небольших поселка к югу от Бахмута.

«После потери на минувшей неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции», – сказал Сырский. (Голос Америки)