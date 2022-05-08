Вооруженные силы Украины успешно контратакуют в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА. «На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные о потерях российской армии в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские войска развивают контрнаступление в Харьковском направлении и уже в течение следующих недель могут выйти на границу с Россией.

Для того, чтобы спасти ситуацию и предотвратить выход ВСУ в Белгородскую область, российские войска поспешно перебрасывают дополнительные силы под Изюм.