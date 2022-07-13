В Луганске, находящемся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, в ночь на среду были слышны взрывы, в городе возникли пожары. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе. Украинское командование пока это не комментировало.

Луганск расположен более чем в 70 км от линии фронта, вне радиуса действия ствольной артиллерии и большинства РСЗО. Российские СМИ утверждают, что удары по городу были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS, сообщается также о ракете «Точка-У». Представитель сепаратистов заявил, что массированный удар был нанесён по воинской части ПВО в Луганске. При этом часть ракет, как утверждается, была сбита. Бывший командующий сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) утверждает, что база была «уничтожена».

Об ударах по Луганску сообщается второй день подряд. В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск. Они наносятся по складам боеприпасов и другим военным объектам. Один из наиболее мощных ударов был нанесён в ночь на понедельник по Новой Каховке в Херсонской области. Подконтрольная России местная администрация заявила о семи погибших и больших разрушениях. Официально украинские военные конкретные удары не комментируют, однако признают, что подобные удары наносятся. Многие из них, по утверждениям экспертов и объективным свидетельствам, наносятся с использованием недавно поставленных РСЗО HIMARS. Источники украинских СМИ и многочисленные блогеры сообщали о гибели высокопоставленных российских военных в результате ударов. (svoboda.org)