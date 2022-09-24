При организационной поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в Азербайджан прибыла еще одна группа украинских детей, потерявших одного из родителей из-за ситуации в Украине. Прибывшие будут размещены в детских лагерях.

Как сообщили в пресс-службе министерства, дети пройдут 15-дневную социальную реабилитацию в лагере, организованном в Баку и Габале. За это время для них будут проведены различные реабилитационные мероприятия: индивидуальные консультации, организованные профессиональными психологами, групповые терапии, медитации и занятия йогой, а также психосоциальные тренинги, мастер-классы обеспечат стабилизацию эмоционального состояния несовершеннолетних, а также их интеграцию в общество.

У участников лагеря также будет возможность улучшить свои языковые навыки на курсах английского языка.

Также будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям с целью эффективной организации свободного времени детей, проведена командная работа на различные темы.