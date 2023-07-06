Помощь западных союзников Украине и катастрофические потери военной техники, понесенные российской армией, меняют расклад сил на поле боя. Значительное превосходство в тяжелых вооружениях, которое Россия имела на начало войны, сильно сократилось. А по числу танков украинская армия, по всей видимости, даже обогнала российскую.

Кильский институт мировой экономики обновил данные о помощи, которые западные страны оказывают Украине, представив расчеты на 31 мая (предыдущий анализ был на 24 января). С начала войны она получила 471 танк. С учетом потерь, которые понесли ВСУ, а также захваченной российской техники танковая армия Украины увеличилась с менее 1000 танков в начале войны до примерно 1500, свидетельствует анализ Bloomberg на основе данных Кильского института, британского Международного института стратегических исследований (IISS) и сайта Oryx, который учитывает документально подтвержденные потери.

Между тем, российская танковая армия сократилась примерно на две трети.

По данным Oryx на 31 мая, Украина лишилась 506 танков, то есть помощь союзников почти компенсировала эти потери. Главным же «поставщиком» ВСУ стала Россия – они захватили более 500 танков противника.

С начала июня, когда украинская армия начала наступление на российские позиции, она лишилась еще 52 танков, согласно текущим данным Oryx. Но должна получить от союзников еще 286 обещанных машин, отмечает Кильский институт.

Согласно базе данных Military Balance, которую составляет IISS, Россия начинала войну с 3417 танками. К 31 мая 2023 г. Oryx насчитал 2001 потерянный Россией танк (сейчас их уже 2082, то есть, обороняясь, российская армия летом лишилась большего числа машин, чем наступающая украинская).

Правда, отмечает Bloomberg, этот анализ не учитывает технику, которая была произведена во время войны и поставлена в войска. В лучшем случае Россия может выпускать 200 танков в год, сообщил на этой неделе адмирал Тони Рэдакин, командующий вооруженными силами Великобритании. Правда, и российские потери он оценил в 2500 танков (данные Oryx считаются консервативными, так как не вся уничтоженная техника, особенно находящаяся не на линии фронта, попадает на фото и видео).

Кроме того, Россия после больших потерь стала отправлять на фронт находившиеся на складах старые танки, в том числе выпуска 1950-х – 1960-х гг. Но их часто используют просто для артиллерийской поддержки, отмечали эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований.

По другим видам тяжелых вооружений разрыв тоже сократился. Если в начале войны у России было втрое больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), то теперь – вдвое; аналогичная ситуация с тяжелой артиллерией (152- и 155-миллимитровые гаубицы). Во всех случаях количество вооружений у России уменьшилось, а у Украины – увеличилось. (moscowtimes.ru)