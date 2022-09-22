Украина просит Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Об этом Axios сообщили высокопоставленные израильские чиновники.

Отмечается, что 7 сентября в Киеве заместитель руководителя израильского ведомства по вопросам Европы и Азии Симона Гальперин и посол Израиля встретились со спецпредставителем Украины по вопросам Ближнего Востока Максимом Субхом.

Субх заявил, что Украина хочет создать «диалоговый канал» с Израилем по обмену разведданными и координации позиции. Это, якобы подчеркнул Субх, является особенно важным в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией.

Он якобы также добавил, что Украина выступает против отмены санкций в отношении Ирана в случае подписания ядерного соглашения, которое призвано расширить партнерство Тегерана и Москвы.

По словам израильских официальных лиц, Киев надеется на четкую позицию Израиля относительно войны, чего страна длительное время избегала из-за собственных связей с Россией.

В Украине изданию подтвердили факт встречи, заявив, что беседа в основном касалась иранских дронов. «Израильтяне предоставили нам определенную информацию, однако нам надо больше», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. (УНИАН)