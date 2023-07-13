Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале объявил, что республика вышла из совместного с Россией соглашения об обоюдном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух государств.

«Верховная рада Украины приняла <…> проект закона о прекращении действия соглашения», — указывается в публикации.

По словам Мельничука, данное решение было принято в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Он пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.